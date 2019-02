© foto di Gaetano Mocciaro

Il Monaco si è ritrovato. Con il ritorno di Leonardo Jardim la squadra del Principato si tira fuori dalle sabbie mobili della zona retrocessione e finalmente ottiene una vittoria di prestigio: 2-0 al Lione al "Louis II": "I guastafeste" titola L'Equipe, evidenziando come a causa del Monaco, l'OL vede in pericolo la terza posizione, l'ultima utile per l'accesso alla prossima Champions League. Per i monegaschi, 10 punti su 12 disponibili nelle ultime quattro partite.