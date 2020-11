Eder a La Gazzetta dello Sport: "Ho battuto la Juve di Cina. Inter, tocca a te"

Fresco vincitore del campionato cinese con il Jiangsu Suning, Eder ha espresso tutta la sua simpatia per gli ex compagni dell'Inter in un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Noi abbiamo battuto l'invincibile Juventus di Cina (il Guangzhou, ndr), ora mi auguro che Conte porti l'Inter a fare altrettanto in Serie A. Sarebbe una doppietta da sogno per la famiglia Zhang. La meriterebbero, sono speciali. Lo dico anche per come mi hanno aiutato a inserirmi a Nanchino".

L'ex nerazzurro ha speso parole al miele sul suo passato a Milano: "Ho lasciato tanti amici e ricordi. Ora c'è Conte, un grande: in Nazionale mi ha insegnato tanto. Così come mi hanno dato aiuti importanti Mihajlovic e Giampaolo".