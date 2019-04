Eintracht, ds a Marca: "Se il Real si muove per Jovic non lo tratterremo"

"Se il Real Madrid si muoverà per Jovic non avremo nessuna possibilità di trattenerlo". Parla Fredi Bobic, ds dell'Eintracht Francoforte, intervista da Marca e protagonista della prima pagina del quotidiano spagnolo. Il dirigente dei tedeschi ha confermato che il Real Madrid è concretamente interessato a Luka Jovic, seguito in Italia anche dall'Inter, e ha aggiunto di essere realista quanto alle possibilità di una sua permanenza in caso di offerta dalle merengues.