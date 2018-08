Ekstrabladet dopo l'Atalanta: "Il Copenaghen ringrazia Joronen"

Parte questa sera la 56esima edizione della Bundesliga. Caccia al Bayern Monaco, che nonostante si sia mosso molto poco sul mercato resta di gran lunga la squadra più forte. Il solito Borussia Dortmund si candida a seconda forza ma non manca la schiera di squadre ambiziose, come lo...

FOCUS TMW - Bundesliga al via: la griglia di partenza

L'edizione online del quotidiano danese Ekstrabladet dedica ampio spazio al pareggio tra Atalanta e Copenaghen nei playoff di Europa League titolando: "Il Copenaghen deve ringraziare Joronen". Il portiere finlandese ha permesso ai danesi di mantenere vivo il sogno di accedere all'Europa bloccando tutti i tentativi del Papu Gomez e compagni. Lo 0-0 di ieri lascia tutto aperto con la Dea che si giocherà la qualificazione tra la prossima settimana in trasferta.

