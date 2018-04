El Mundo in prima pagina: "Barça eliminato e umiliato dalla Roma"

© foto di Lazzerini

"El Barça eliminado y humiliado", scrive in prima pagina El Mundo questa mattina. I blaugrana hanno sperperato il vantaggio del 4-1 dell'andata perdendo 3-0 all'Olimpico dove è mancato in particolar modo Leo Messi, apparso spento, ma pure il tecnico Valverde. Zero idee e zero soluzioni, per il quotidiano iberico.