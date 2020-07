Corriere del Veneto, Venezia: "Maleh scaccia i fantasmi"

Il Corriere del Veneto in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 21, uno spazio al Venezia con il titolo seguente: "Maleh scaccia i fantasmi". Con il gol del centrocampista la squadra di Dionisi torna alla vittoria in casa e stacca in classifica la Juve Stabia: 5 punti di vantaggio dai play out. Rete annullata ai campani.