Corriere della Sera: “Comincia l'attesa di Ronaldo". Barça possibile grazie all'UEFA

“Comincia l’attesa di Cristiano Ronaldo”. Questo il titolo che il Corriere della Sera dedica al fenomeno portoghese all’interno delle proprie pagine sportive spiegando come per il bianconero ci sia la possibilità di prendere parte alla sfida di Champions League contro il Barcellona in programma il 28 ottobre. Se CR7 si confermerà asintomatico infatti i regolamenti Uefa sono meno stringenti e non richiedono un tampone negativo sette giorni prima della partita.