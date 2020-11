Corriere della Sera: "Inter, un altro ko: ora Champions in salita. Atalanta-Liverpool 0-5"

"Inter, un altro ko: ora Champions in salita. Atalanta-Liverpool 0-5". Questo il titolo che il Corriere della Sera dedica nel taglio alto della prima pagina in edicola questa mattina. Brutta giornata in Europa per le italiane con la squadra di Conte che viene beffata dai Blancos in grado di vincere 3-2 dopo essere stati rimontati da 2-0 a 2-2. Anche la squadra di Gasperini perde e lo fa in malo modo (0-5) in casa contro il Liverpool.