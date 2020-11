Corriere della Sera: "Milan troppo brutto per essere vero e preso a ceffoni dal Lille"

"Milan troppo brutto per essere vero e preso a ceffoni dal Lille". Questo il titolo che all'interno il Corriere della Sera dedica ai rossoneri quest'oggi. Zlatan esce inferocito dal campo, male anche Romagnoli che regala un rigore e Donnarumma. La squadra di Pioli perde dopo 24 risultati utili e vedremo ora come riuscirà a reagire. L'Europa League non è obiettivo secondario e ieri i rossoneri non sono mai stati pericolosi, quasi troppo brutti per essere veri.