Corriere dello Sport (ed. Campania): "Napoli senza limiti, il capo è Gattuso"

"Napoli senza limiti, il capo è Gattuso". Questo il titolo che utilizza il Corriere dello Sport (ed. Campania) in edicola questa mattina nel taglio basso della prima pagina. Al tecnico - si legge - non basta la vittoria della Coppa Italia ai calci di rigore contro la Juventus e carica la squadra: "Proviamo a prenderci il quarto posto e in Champions League me la gioco con il Barcellona".