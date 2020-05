Corriere dello Sport (ed. Campania) sul Napoli: "Lo Zenit alza la posta per Azmoun"

"Lo Zenit alza la posta per Azmoun". Questo il titolo che il Corriere dello Sport (ed. Campania) dedica nel taglio alto della prima pagina al Napoli. I russi chiedono - si legge - 30 milioni di euro per la punta iraniana che ha già manifestato il suo gradimento per un eventuale trasferimento in maglia azzurra che gli permetterebbe di fare il salto di qualità.