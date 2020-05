Corriere dello Sport (ed. Roma): "Lazio su Kumbulla. Sfida a Inter e Chelsea"

vedi letture

Il Corriere dello Sport (ed. Roma) in edicola questa mattina in prima pagina dedica uno spazio, nel taglio basso, anche alla Lazio con il titolo seguente: "Biancocelesti su Kumbulla. Sfida a Inter e Chelsea". Tare - si legge - non molla il gioiello del Verona nonostante la fortissima concorrenza. Dai veneti il no a pedine di scambio.