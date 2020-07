Corriere dello Sport (ed. Roma), parla Fonseca: "Non siamo finiti"

"Non siamo finiti". Queste le parole di Paulo Fonseca, allenatore dei giallorossi, nell'apertura in prima pagina del Corriere dello Sport (ed. Roma). Il tecnico: "Abbiamo ancora traguardi importanti, non dobbiamo mollare". Arriva l'Udinese alle 21:45: dubbio Mkhitaryan-Pastore alle spalle di Dzeko. Smalling - si legge - sarà disponibile solo per il campionato di Serie A e non per l'Europa League.