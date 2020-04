Corriere dello Sport (ed. Roma) sui biancocelesti: "La Lazio simula il piano ripresa"

"La Lazio simula il piano ripresa". Interessante titolo ed interessante articolo del Corriere dello Sport (ed. Roma) in edicola questa mattina. C'è spazio infatti per i biancocelesti nel taglio basso della prima pagina dove il quotidiano spiega come siano iniziate le prove senza giocatori per mantenere - si legge - le distanze di sicurezza fino a dieci metri.