Corriere dello Sport (ed. Roma) sui giallorossi: "Per Mkhitaryan è in arrivo uno sconto"

vedi letture

"Per Mkhitaryan è in arrivo uno sconto". Questo il titolo che il Corriere dello Sport (ed. Roma) dedica nel taglio basso ai giallorossi questa mattina. L'Arsenal - si legge - ha calato le pretese ed adesso il prezzo fissato per l'armeno è di 10 milioni di euro. Nel frattempo però per il club non tornano i conti e qualcosa è dunque da rivedere.