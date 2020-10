Corriere dello Sport, tamponi a Torino e bagagli sul charter: la difesa del Napoli

vedi letture

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina dedica all'interno uno spazio al club partenopeo con il titolo seguente: "Video e mail, difesa pronta per il Napoli". Gli azzurri puntano a dimostrare la causa di forza maggiore per ribaltare lo 0-3 di Torino: potrebbero essere allegati a supporto i video dell'allenamento di rifinitura del sabato al centro sportivo e la mail inviata all'hotel che avrebbe dovuto ospitare la trasferta. Il club aveva anche prenotato dei tamponi per domenica mattina presso una struttura torinese e sul charter annullato, erano già stati sistemati i bagagli della squadra e dello staff al seguito con il pullman già presente a Torino in attesa dei giocatori.