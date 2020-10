Corriere di Roma, Lazio: "Frattura Inzaghi-Lotito. I risultati decideranno il futuro del tecnico"

vedi letture

Il Corriere di Roma in edicola questa mattina dedica uno spazio all'interno alla Lazio con il titolo seguente: "Frattura Inzaghi-Lotito. I risultati decideranno il futuro del tecnico". Lotito non capisce il motivo di così tanti infortuni, le altre squadre, Covid a parte, non hanno le stesse difficoltà della Lazio. Inzaghi dal canto suo si aspettava rinforzi diversi e precedenti a quando sono arrivati: in difesa serviva qualcosa in più di Hoedt. Tare cerca di limare, ma la frattura tra tecnico e presidente c'è: difficile adesso trovare un accordo economico sul rinnovo.