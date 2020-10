Il Mattino: "Agli azzurri manca solo il gol: in Polonia è 0-0 ma Italia prima"

vedi letture

Il Mattino nell'edizione odierna utilizza questo titolo nel taglio alto della prima pagina: "Agli azzurri manca solo il gol: in Polonia è 0-0 ma Italia prima". Un pareggio che lascia l'amaro in bocca alla Nazionale che per lunghi tratti aveva dominato la gara pur senza segnare. Contro l'Olanda basterà ugualmente però pareggiare per mantenere il primo posto in classifica. Mancini critica il campo di gioco.