Il Mattino: "Allenamento al campo e party in 20: il lockdown di Cristiano Ronaldo"

vedi letture

Il Mattino nella sua edizione odierna utilizza nella parte centrale della prima pagina questo titolo: "Allenamento al campo e party in 20: il lockdown di Cristiano Ronaldo". Dopo l'allenamento effettuato allo stadio di Madeira, festa in un ristorante per il compleanno della nipote. Il lockdown portoghese - si legge a pagina 17 - consente i party in famiglia, ma a soli 20 km da CR7 c'è un focolaio serio.