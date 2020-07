Il Mattino: "Calcio in tv, la proposta di De Laurentiis ai club: 'Mettiamoci in proprio'

Il Mattino nell'edizione odierna dedica uno spazio alla Serie A nel taglio alto della prima pagina con il titolo seguente: "Calcio in tv, la proposta di De Laurentiis ai club: "Mettiamoci in proprio". Ha presentato - si legge a pagina 19 - a 17 colleghi il piano per la produzione diretta di partite e programmi, studiato con l'ok della Lega Serie A. De Laurentiis punta all'autofinanziamento da parte dei club media company aperta ad eventuali investitori, non ad azionisti.