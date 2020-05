Il Mattino: "Calendari di A e semifinali di Coppa: il calcio è ancora nel caos"

Il Mattino nel taglio alto della prima pagina dell'edizione odierna dedica uno spazio alla ripartenza del mondo del pallone in Italia con il titolo seguente: "Calendari di A e semifinali di Coppa: il calcio è ancora nel caos". Polemiche - si legge a pagina 20 - per le semifinali di Coppa Italia: la Lega non riesce a decidere nonostante l'ok del governo. Il campionato ripartirà con i recuperi: si pensa di iniziare a Bergamo per ricordare i morti, ma il calendario ancora non c'è.