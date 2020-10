Il Mattino: "Caso Juve-Napoli. Possibile che la partita venga rigiocata"

"Caso Juve-Napoli. Possibile che la partita venga rigiocata". Questo il titolo che Il Mattino dedica nell'edizione odierna al match mai disputato tra bianconeri e azzurri. Resta da capire se i partenopei sarebbero potuti partire domenica pomeriggio e, anche se la battaglia campale sarà al Coni, già in Appello la linea difensiva del Napoli potrebbe far cambiare idea alla giustizia sportiva. Gli azzurri studiano una strategia diversa, la Juventus non si costituirà in giudizio in Appello. Questo potrebbe aiutare il Napoli a rigiocare il match. Attesa nelle prossime ore la decisione della sezione che si occuperà del caso, restano escluse le sezioni unite.