Il Mattino, caso Ronaldo: "Multa per i giocatori, ma anche la Juventus rischia"

vedi letture

"Il ministro attacca Cristiano Ronaldo". Questo il titolo che Il Mattino utilizza nell'edizione odierna all'interno per la vicenda che riguarda il fenomeno portoghese. Altri cinque juventini avevano lasciato il ritiro, i bianconeri rischiano per aver aggirato il provvedimento, mentre i giocatori in questione (Ronaldo, Bentancur, Cuadrado, Danilo, Dybala, Buffon e Demiral) dovranno subire al massimo una multa di mille euro per la violazione, un illecito amministrativo.