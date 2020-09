Il Mattino: "De Laurentiis: 'Riaprire il San Paolo'. Ma non ci sarà il via libera"

"ADL: 'Riaprire il San Paolo'. Ma non ci sarà il via libera". Questo il titolo che Il Mattino nell'edizione odierna dedica all'interno, a pagina 19, al Napoli. Il presidente - si legge - voleva gli spettatori già per il test di venerdì 11 contro il Pescara. Per governo e Regione il 'caso stadi' non è prioritario: "Pensiamo alla scuole". Il Comune è pronto a sostenere l'iniziativa di De Laurentiis che intanto attacca l'Uefa.