Il Mattino, De Laurentiis: "Via 11 giocatori, ma non venderò agli avvoltoi"

Il Mattino nell'edizione odierna dedica uno spazio nel taglio basso al Napoli con le parole di Aurelio De Laurentiis: "Via 11 giocatori, ma non venderò agli avvoltoi". Il presidente: "C'è chi vuole speculare sui nostri migliori giocatori, ma ho una corazza e non cedo a prezzo di saldo". Gattuso: "Non ho paura di niente e ho un gruppo forte: dobbiamo tornare in Champions, è la casa del Napoli".