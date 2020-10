Il Mattino, De Luca: "Agnelli, frasi penose. La Juve non ha onore"

"Agnelli, frasi penose. La Juve non ha onore". Queste le parole del governatore De Luca, riportate da Il Mattino all'interno, a pagina 17, dell'edizione odierna. Accuse al club bianconero: "Volevano vincere contro chi era in quarantena". Poi regala anche una battuta: "La Asl non è stata ringraziata per avere magari evitato il contagio a Cristiano Ronaldo".