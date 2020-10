Il Mattino, focolaio AZ: "Per l'UEFA si gioca. L'Asl prepara i tamponi rapidi"

vedi letture

Focolaio AZ: "Per l'UEFA si gioca. L'Asl prepara i tamponi rapidi". Questo il titolo che Il Mattino nell'edizione odierna utilizza al suo interno sulla partita tra gli olandesi ed il Napoli. L'Asl di Napoli I valuterà con il dipartimento di prevenzione il da farsi. C'è l'ipotesi, tra le più accreditate, di disporre tamponi rapidi per il gruppo che arriverà in Campania mercoledì. Per l'Uefa a 24 ore di distanza dal match serve un doppio tampone negativo per poter giocare. In Olanda nel frattempo nessuno pensa di non poter partire per l'Italia perché bastano 13 giocatori disponibili per giocare.