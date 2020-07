Il Mattino: "Gattuso-Ibra, che sfida quegli anni in rossonero dei due guerrieri amici"

Il Mattino nell'edizione odierna utilizza questo titolo nel taglio alto della prima pagina del giornale: "Gattuso-Ibra, che sfida quegli anni in rossonero dei due guerrieri amici". Zlatan - si legge a pagina 16 - torna al San Paolo dopo 10 anni: "Rino? Uno così me lo porterei in guerra". Il tecnico concede un giorno di riposo e - si legge - pensa a come fermare lo svedese.