Il Mattino: "I macigni di Pecoraro e i veleni del calcio che non cambia mai"

vedi letture

Il Mattino nella sua edizione odierna dedica uno spazio al caso Orsato-Pjanic nel taglio alto della prima pagina con il titolo seguente: "I macigni di Pecoraro e i veleni del calcio che non cambia mai". Gravina (seccato) e Nicchi non replicano - si legge a pagina 16 - all'ex capo della Procura FIGC, Pecoraro. Colloquio sul caso Pjanic per la gomitata data a Rafinha: "Non archiviato perché non rientrava nel protocollo VAR. L'audio di Orsato non era rilevante".