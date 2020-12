Il Mattino: "Maradona mise nel 2016 tutti i figli sullo stesso piano per la successione"

vedi letture

"Spunta un testamento firmato a Dubai: nel 2016 tutti i figli messi sullo stesso piano". Questo il titolo che Il Mattino dedica all'interno a Diego Maradona e alla sua morte. Per tutelare il suo patrimonio il Pibe de Oro emise un testamento nel 2012 dove dichiarava eredi solo le figlie avute con Claudia Villafane (Dalma e Giannina). Quest'ultime però hanno in seguito sostenuto la madre al centro di una controversia legale con l'ex Napoli ed allora Maradona nel 2016 a Dubai, redasse un documento in arabo per annullare il testamento e porre tutti i figli sullo stesso piano davanti alla legge per quanto riguarda la successione.