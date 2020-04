Il Mattino, Mertens mette la maglia all'asta: "Anche io sono napoletano"

"Anche io sono napoletano". Con queste parole Dries Mertens, attaccante azzurro, ha spiegato in un video il perché ha aderito all'iniziativa di beneficienza della "Fondazione Cannavaro-Ferrara", donando la maglia indossata in Napoli-Barcellona, la partita del gol numero 121. Come riporta Il Mattino quest'oggi al suo interno, a pagina 17, il belga è in scadenza di contratto.