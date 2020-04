Il Mattino: "Mossa dei club di A per evitare i tagli di Sky"

Il Mattino nella sua edizione odierna affronta, nel taglio alto della prima pagina, tematiche riguardanti il calcio con questo titolo: "Mossa dei club di A per evitare i tagli di Sky". Le società del massimo campionato compatte chiedono di tornare in campo: "Siamo pronte". Si tratta - si legge a pagina 18 - anche di una mossa per evitare i tagli da parte di Sky. Si studia il piano per il 2020-2021 in caso di stop: Serie A a 22 in Champions sulla base del ranking, dunque spazio al Napoli.