Il Mattino: "Napoli da record: sono 10 i giocatori mandati a segno"

vedi letture

"Napoli da record: 10 giocatori mandati a segno". Questo il titolo che Il Mattino nell'edizione odierna dedica agli azzurri. Il numero perfetto non poteva che essere il 10 che in qualche modo si lega con Maradona. I partenopei hanno infatti mandato a segno tra campionato ed Europa League Zielinski, Fabian Ruiz, Elmas, Petagna, Osimhen, Demme, Insigne, Politano, Mertens e Lozano, quest'ulimo bomber con 6 centri. Nessun difensore ancora nell'elenco per quello che risulta anche essere il miglior attacco dopo quello dell'Inter in Serie A.