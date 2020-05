Il Mattino, Napoli: "Fatti i tamponi. Insigne & C. pronti per il santone Ringhio"

Il Mattino nella sua edizione odierna dedica nel taglio alto della prima pagina uno spazio al Napoli con il titolo seguente: "Fatti i tamponi. Insigne & C. pronti per il santone Ringhio". Attesi in giornata i risultati dei test. De Laurentiis non transige: "Fare prima tutte le analisi". Vademecum per il ritorno a Castel Volturno: vietato - si legge a pagina 16 - fermarsi per firmare autografi.