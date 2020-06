Il Mattino, Napoli: "Se il campionato si trasforma in un test per la Champions"

Il Mattino nell'edizione odierna dedica al Napoli uno spazio nel taglio basso della prima pagina con il titolo seguente: "Se il campionato si trasforma in un test per la Champions". Oggi azzurri contro il Verona con Ospina e Milik in campo. Prima di campionato dopo la conquista della Coppa Italia e i tanti festeggiamenti della squadra. Rino - si legge a pagina 16 - vuole concentrazione per tentare l'impresa Champions. Maglie speciali per celebrare i 122 gol di Mertens.