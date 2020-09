Il Mattino, Napoli: "Veretout, la Roma alza il muro. Futuro Gattuso: il nodo della penale"

vedi letture

"Veretout, la Roma alza il muro. Futuro Gattuso: il nodo della penale". Questo il titolo che Il Mattino utilizza nell'edizione odierna nel taglio alto della prima pagina. Respinta - si legge a pagina 16 - la richiesta del Napoli per il francese considerato dal tecnico il rinforzo ideale per la nuova mediana. Per un'offerta da almeno 50 milioni può partire anche Fabian Ruiz, mentre la Fiorentina insiste per Demme. Futuro Gattuso, appuntamento invece a Lisbona con Mendes nella prossima settimana: Rino - si legge a pagina 17 - insiste sull'eliminazione della clausola da 7 milioni nel nuovo contratto.