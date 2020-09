Il Mattino, Napoli: "Via Milik, ma niente acquisti. DeLa non reinveste il tesoretto"

"Via Milik, ma niente acquisti. DeLa non reinveste il tesoretto". Questo il titolo che Il Mattino nell'edizione odierna dedica al Napoli nel taglio basso della prima pagina. I procuratori di Arek - si legge a pagina 17 - definiscono l'accordo con la Roma: ora rinnoverà con gli azzurri per essere girato in prestito. De Laurentiis non reinvestirà la cifra: nuovi ingressi nella rosa di Gattuso solo se dovesse partire Koulibaly.