Il Mattino, Ottavio Bianchi: "Quando dissi a Maradona: 'Fermati o fai la fine di Monzon'"

"Quando dissi a Maradona: fermati o fai la fine di Monzon". Queste le parole di Ottavio Bianchi, allenatore campione d'Italia con il Napoli nella stagione 1986/1987, nella sua autobiografia che Il Mattino riporta nel taglio alto della prima pagina stamane. Monzon - si legge a pagina 17 - era campione del mondo dei pesi medi quando, dopo aver chiuso con la boxe, fu condannato a 11 anni di carcere per aver strangolato la moglie Alicia. Uscito per buona condotta, morì a 52 anni in un incidente stradale con l'auto che sbandò in corsia di sorpasso. L'ex tecnico vincitore anche di una Coppa Uefa poi racconta: "Perdemmo il campionato dell'88 perché i giocatori pensavano ai nuovi contratti".