Il Mattino, Sacchi: "Tifo per Gattuso: ora crei uno stile e il Napoli sarà vincente"

Il Mattino nell'edizione odierna dedica uno spazio ad Arrigo Sacchi nel taglio alto della prima pagina con questo titolo: "Tifo per Gattuso: ora crei uno stile e il Napoli sarà vincente". L'ex tecnico del Milan poi - si legge a pagina 17 - prosegue: "Sarebbe stato il mio calciatore ideale perché lui come me mette il lavoro al di sopra di tutto: ha tempo per crescere e qualità per eliminare i tatticismi".