Il Mattino su Napoli-Az: "L'Uefa tira dritto: 'L'Asl non può intervenire'"

vedi letture

Il Mattino nell'edizione odierna dedica uno spazio nel taglio basso della prima pagina al Napoli che dovrebbe sfidare domani l'Az in Europa League, ma gli olandesi hanno 13 positivi e il responsabile Covid del Napoli chiede un intervento dell'Uefa. Questo il titolo che utilizza il quotidiano: "L'Uefa tira dritto: 'L'Asl non può intervenire'". Armand Duka, membro del comitato esecutivo Uefa spiega: "L'Italia ha accettato il protocollo. In caso di forfait non sarebbe scontato lo 0-3".