Il Mattino sul calciomercato del Napoli: "Caccia ai millennials"

"Caccia ai millennials". Questo il titolo che Il Mattino utilizza al suo interno, a pagina 17, sul Napoli. Il club azzurro - si legge - punta a ringiovanire la rosa con gli under 22: in pole il 19enne Boadu, attaccante che costa già 25 milioni di euro. Per il centrocampo piace Szoboszlai e per la difesa il centrale Romero e i terzini Karbownik e Tavares.