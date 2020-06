Il Mattino sul capitano del Napoli: "Insigne, il segreto è Rino"

"Insigne, il segreto è Rino". Questo il titolo che Il Mattino dedica al suo interno, a pagina 17, al Napoli quest'oggi. Il capitano, come Mertens, convinto dalla permanenza di Gattuso in panchina a restare in maglia azzurra. Il suo contratto - si legge - scade nel 2022, non c'è fretta per il rinnovo, ma vuole continuare ad essere al centro del progetto della società partenopea.