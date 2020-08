Il Mattino sul mercato del Napoli: "Ultimo assalto a Boga"

"Ultimo assalto a Boga". Questo il titolo che Il Mattino nell'edizione odierna dedica al Napoli a pagina 16. Per Ferragosto il club azzurro vuole una risposta: il Sassuolo chiede 40 milioni di euro, troppi per Giuntoli. Pirlo ha dato l'ok per portare Milik alla Juventus in contropartita Bernardeschi o Luca Pellegrini. In porta spunta l'ipotesi Sirigu, ma il futuro di Meret non è ancora deciso.