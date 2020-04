Il Mattino sul Napoli: "De Laurentiis acquista la maglia di Mertens per 15mila euro"

"De Laurentiis acquista la maglia di Mertens per 15mila euro". Questo il titolo che Il Mattino dedica quest'oggi al suo interno, a pagina 16, al Napoli. Il presidente ha battuto l'ex capitano Hamsik ed ha così donato per la "Fondazione Cannavaro-Ferrara": "Maglia importante che resterà a Napoli dando un aiuto a chi è in difficoltà". Raccolti in totale - si legge - 100mila euro.