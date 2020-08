Il Mattino sul Napoli: "Esplode la passione azzurra"

vedi letture

"Esplode la passione azzurra". Questo il titolo che Il Mattino nell'edizione odierna dedica al Napoli all'interno, a pagina 15. Boom di prenotazioni: sold out per tutti gli allenamenti. Il club di DeLa ritrova i propri tifosi da oggi a Castel Volturno. Ieri al San Paolo il raduno per effettuare i tamponi Covid. Il neo acquisto Osimhen incontra Insigne per primo.