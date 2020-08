Il Mattino sul Napoli: "Il patto DeLa-Gattuso. Otto azzurri in partenza"

Il Mattino nell'edizione odierna dedica uno spazio al Napoli nella parte centrale della prima pagina con il titolo seguente: "Il patto DeLa-Gattuso. Otto azzurri in partenza". Vertice a Capri per il mercato estivo, ma - si legge a pagina 16 - non si è parlato del contratto di Rino. Prima di comprare De Laurentiis vuole sfoltire la rosa: partiranno in otto.