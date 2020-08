Il Mattino sul Napoli: "Le strane ferie azzurre: tutti in forma al mare"

"Le strane ferie azzurre: tutti in forma al mare". Questo il titolo che Il Mattino dedica al Napoli all'interno dell'edizione odierna, a pagina 17. Domenica c'è il raduno a Castel Volturno poi si parte per il ritiro a Castel di Sangro. In tanti - si legge - hanno passato le loro vacanze ad allenarsi. E poi hanno postato inevitabilmente le loro foto su Instagram per condividerle con i tifosi.