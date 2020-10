Il Mattino sul Napoli: "Tamponi ok, ma l'angoscia resta"

Il Mattino nell'edizione odierna dedica all'interno, a pagina 16, uno spazio al Napoli con il titolo seguente: "Tamponi ok, ma l'angoscia resta". Oggi il secondo giro, poi il terzo sabato prima della trasferta in casa della Juventus. Il Genoa - si legge - comunica i nomi dei calciatori positivi al Coronavirus: 8 erano in campo al San Paolo nella disfatta dei rossoblù per 6-0 contro la squadra di Gattuso.