Il Mattino sulla ripresa del Napoli: "Rino Gattuso punta l'Inter"

"Rino Gattuso punta l'Inter". Questo il titolo che Il Mattino dedica quest'oggi nel taglio alto della prima pagina al Napoli. Tour de force per gli azzurri: almeno 13 sfide in 50 giorni e con i nerazzurri sarà indisponibile Manolas, mentre Koulibaly - si legge a pagina 17 - è pronto. Ringhio per le gare ravvicinate potrà puntare sul turnover: una chance in più rappresentata dalla possibilità dei 5 cambi.