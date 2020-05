Il Mattino sulla Serie A: "Ok allenamenti dal 18, ma se c'è un positivo tutti in quarantena"

Il Mattino nella sua edizione odierna dedica uno spazio nel taglio alto della prima pagina alla Serie A con il titolo seguente: "Ok allenamenti dal 18, ma se c'è un positivo tutti in quarantena". Il governo autorizza le sedute collettive dal prossimo lunedì, ma precisa: "Se c'è un positivo al Covid-19 tutti in quarantena. I medici sociali sono responsabili delle misure e i test non devono essere mai a discapito di altri cittadini".